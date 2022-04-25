Салихамиджич заявил, что Левандовски останется в «Баварии» на следующий сезон

Дата публикации: 25-04-2022

Хасан Салихамиджич, занимающий должность спортивного директора «Баварии», рассказал о планах мюнхенцев в отношении Левандовски. Он отметил, что клуб не планирует расставаться с нападающим.



«Готовы ли мы отпустить Левандовски, если поступит предложение от «Барселоны» в 40-50 млн евро? Нет. Останется ли Роберт в клубе на сезон 22/23? Конечно, его соглашение рассчитано до 2023 года», - публикует речь Салихамиджича в Twitter-аккаунте Фабрицио Романо.



Ранее ряд источников сообщали, что каталонцы хотят подписать Роберта и предлагают ему годовую зарплату в 40 000 000 евро, включая налоги.



Поляк защищает цвета мюнхенцев с 2014 года. В текущем сезоне Левандовски записал на свой счет 48 голов и 6 ассистов в 43 встречах за «Баварию».