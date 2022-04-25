«Арсенал» готов заплатить почти 60 млн евро за форварда «Ромы»

Дата публикации: 25-04-2022

В случае попадания в ЛЧ «Арсенал» планирует провести масштабную трансферную кампанию в летнее межсезонье. В числе приоритетных целей «пушкарей» фигурирует Тэмми Абрахам, правами на которого владеет «Рома». Информацией поделилось издание «The Daily Star».



Согласно источнику, за центрфорварда «канониры» готовы выложить порядка 60 миллионов евро.



Абрахам воспитывался в академии «Челси», но пробиться в основу «аристократов» ему не удалось. В августе 2021 года он стал игроком «Ромы». Его трансфер обошелся римской команде в 40 млн евро. С момента перехода англичанин провел за «джаллоросси» 46 матчей, отметившись 24 голами и 5 ассистами.



Срок действия контракта Абрахама с римлянами ограничен июнем 2026 года. Ценник на 24-летнего игрока равняется 45 млн евро (согласно Transfermarkt.de).