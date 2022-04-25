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Доннарумма заявил о желании остаться в «ПСЖ»

Дата публикации: 25-04-2022

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу своего будущего, которое в последнее время связывают с тем, что голкипер может покинуть клуб.

Футболист заверил, что не связывает на данном этапе карьеры свое будущее с другими клубами, кроме как «ПСЖ».

«Все игроки счастливы, что смогли выиграть десятый титул для клуба, но в то же время расстроены вылетом из Лиги чемпионов. Я останусь в Париже и мы попытаемся завоевать этот трофей. Мы понимаем отчаяние фанатов, для которых ЛЧ важнее чемпионата. Сделаем все в следующем сезоне, чтобы их обрадовать.

«Милан»? Очень надеюсь, что они смогут взять Скудетто – клуб этого заслуживает», - рассказал Доннарумма в интервью «Sky Italia».

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