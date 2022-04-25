«Манчестер Сити» хочет летом купить Райса

Дата публикации: 25-04-2022

По информации «Daily Mail», Деклан Райс попал в сферу интересов «Ман Сити». Источник пишет, что «горожане» готовы включиться в борьбу за хавбека «Вест Хэма», поскольку по окончании сезона команду покинет Фернандиньо.



Клуб из Манчестера уже направил запрос по 23-летнему опорнику и попросил оповещать о планах Райса. Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «Челси», поскольку он является воспитанником лондонцев. Однако «синие» в текущей ситуации не могут оформить его переход.



Соглашение полузащитника с «Вест Хэмом» действует до лета 2024 года. В сезоне 2021/2022 на счету футболиста 44 встречи за «молотобойцев», в которых он отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



Рыночная стоимость Райса составляет 75 млн евро.