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«Тоттенхэм» намерен предложить «Интеру» за Дюмфриса 25 млн евро

Дата публикации: 25-04-2022

«Fichajes» утверждает, что «Тоттенхэм Хотспур» намерен направить предложение по Дензелу Дюмфрису. Лондонцы готовы заплатить «Интеру» за 26-летнего правого полузащитника € 25 млн. Однако данная сумма вряд ли устроит миланцев, которые хотят получить за своего игрока не меньше 40 миллионов в той же валюте.

Дюмфрис прошел голландскую школу футбола. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в 2015 году в составе «Спарты». С 2018 года футболист выступал за ПСВ. «Нерадзурри» выкупили права на Дюмфриса в 2021 году, заплатив за него 13,7 млн евро. Его трудовой договор с клубом актуален до июня 2025 года.

В текущем сезоне в активе Дюмфриса 40 игр за «Интер» (5 забитых мячей, 7 голевых передач). Transfermarkt.de оценивает хавбека в 20 млн евро.

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