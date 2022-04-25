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«Наполи» хочет заработать на продаже Осимхена 80 млн евро

Дата публикации: 25-04-2022

«Наполи» определился с суммой, за которую будет готов расстаться со своим ключевым нападающим Виктором Осимхеном в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джеймс Бендж, чтобы приобрести 23-летнего нигерийца, потенциальным покупателям придется заплатить неаполитанцам минимум 80 миллионов евро.

Отмечается, что Осимхен – один из центрфорвардов, трансфер которого рассматривает лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне футболист провел за «Наполи» 28 матчей. В них он занес в свой актив 16 голов и 5 результативных пасов.

Напомним, Осимхен перешел в итальянский клуб из французского «Лилля» в 2020 году. Сумма сделки – 75 000 000 евро.

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