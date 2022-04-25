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«Вест Хэм готов» подписать Кина в случае вылета «Эвертона»

Дата публикации: 25-04-2022

«Вест Хэм» намерен включиться в борьбу за Мойзе Кина, принадлежащего «Эвертону». «Молотобойцы» попытаются выкупить контракт форварда, если «ириски» вылетят из АПЛ по итогам сезона. Об этом сообщает «The Daily Star».

Источник отмечает, что Дэвид Мойес, тренирующий «молотобойцев», восхищен игровыми качествами форварда.

В настоящее время нападающий выступает за «Ювентус» на правах аренды. Туринцы не рассчитывают на Кина в будущем. Срок действия арендного соглашения истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету Кина 27 встреч в Серии А (4 забитых мяча).

Соглашение 22-летнего итальянца с «Эвертоном» истекает в середине 2024 года. Рыночный ценник на нападающего составляет 28 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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