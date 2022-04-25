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Месси завоевал первый трофей на клубном уровне не с «Барселоной»

Дата публикации: 25-04-2022

Аргентинский форвард добыл свой 36-й трофей в карьере.

«ПСЖ» в матче 34 тура Лиги 1 сыграл вничью с Лансом (1:1), но, несмотря на это, оформил досрочное чемпионство в чемпионате Франции.

Таким образом, Лео Месси смог получить свой первый чемпионский титул, не как игрок «Барселоны», с которой он выиграл 35 трофеев.

Напомним, что летом 2021-го Месси ушел из «Барселоны» свободным агентом, после чего заключил 2-летний контракт с «Пари Сен-Жермен». В текущем сезоне он провел 22 поединка, в которых забил 4 мяча и отдал 13 ассистов.

Для парижан этот чемпионский титул стал десятым в истории клуба и по этому показателю команда Почеттино сравнялась с «Сент-Этьеном».

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