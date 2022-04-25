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Иско близок к «Бетису»

Дата публикации: 25-04-2022

Полузащитник мадридского «Реала» Иско покинет свой нынешний клуб летом.

Контракт 30-летнего испанца подходит к концу и стороны не намерены его продлевать. Этим хочет воспользоваться «Бетис», проявляющий серьезный интерес к футболисту, сообщает «Marca».

Стороны уже провели не один раунд переговоров и тренер «вердибланкос» Мануэль Пеллегрини уверен, что Иско пополнит обойму его команды сразу по завершению сезона.

В текущем розыгрыше Ла Лиги хавбек провел всего 12 матчей за «Реал», только один раз выйдя в стартовом составе. За 275 сыгранных минут он забил один гол.

Ранее в СМИ появились слухи об интересе к Иско со стороны каталонской «Барселоны».

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