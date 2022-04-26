Фабрегас завершит карьеру в конце сезона

Дата публикации: 26-04-2022

Хавбек «Монако» Франсе́ск Фабрегас находится в шаге от того, чтобы повесить бутсы на гвоздь по завершении этого сезона. Об этом сообщает «Get French Football News».



Как утверждает источник, 34-летний испанский футболист, получивший травму в поединке за 2-ю команду «монегасков», скорее всего, уже больше не выйдет поле.



Трудовой договор полузащитника рассчитан до лета и стороны не будут вести переговоры о его продлении, поскольку сам Сеск готов завязать с футболом.



По ходу сезона 21/22 Фабрегас провел всего 5 матчей (без результативных действий).



До «Монако» именитый испанец успел поиграть за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». В составе национальной сборной Испании он выиграл ЧМ-2010 и два чемпионата Европы (2008, 2012).