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«Боруссия М» готова продать Тюрама в летнее трансферное окно

Дата публикации: 26-04-2022

По информации «The Athletic», «Боруссия» (Менхенгладбах) планирует продать Маркуса Тюрама.

Интерес к вингеру проявляют «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». Фаворитом в борьбе за 24-летнего игрока считаются «пушкари».

Тюрам, являющийся воспитанником «Сошо», стал игроком «Боруссии» в 2019 году, перебравшись из «Генгама». За его трансфер менхенгладбахский клуб заплатил 9 млн евро.

В сезоне 2021/2022 в активе француза 22 встречи за «Боруссию» (3 забитых мяча, 1 результативная передача). Срок действия контракта Тюрама ограничен летом 2023 года.

Рыночная стоимость футболиста равняется 20 млн евро (по данным «Transfermarkt»).

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