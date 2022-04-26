«Вест Хэм» хочет подписать кипера «Фиорентины»

Дата публикации: 26-04-2022

«Calciomercato» пишет, что «Вест Хэм» рассматривает вариант с подписанием Бартломея Дронговского, выступающего в составе «Фиорентины».



Молотобойцы видят в голкипере «фиалок» замену Лукашу Фабиански. Трудовые отношения поляка с лондонцами рассчитаны до конца сезона. По всей видимости, Фабиански пролонгирует соглашение с «Вест Хэмом». Однако, учитывая возраст футболиста, которому недавно исполнилось 37 лет, «молотобойцы» хотят подобрать ему сменщика. В связи с этим английский клуб намерен укрепить вратарскую позицию, а Дронговский значится первым в их трансферном списке.



В сезоне 21/22 в активе Бартломея 9 игр за «Фиорентину», в 3 из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности.