Гнабри, вероятно, не продлит контракт с «Баварией». В нем заинтересован «Реал»

Дата публикации: 26-04-2022

«Бавария» может расстаться с Сержем Гнабри. Информацией поделился ресурс «Kicker».



Переговоры по продлению сотрудничества стороны начали давно, но в настоящий момент они приостановлены. Мюнхенцы отказываются выполнять финансовые требования Гнабри, из-за чего хавбек не хочет пролонгировать контракт с клубом.



Среди претендентов на 26-летнего немца значатся английские команды и «Реал».



Гнабри получил футбольное образование в структуре «Штутгарта». Состав «Баварии» он пополнил летом 2017 года и обошелся мюнхенцам в 8 млн евро.



В сезоне 2021/2022 на счету полузащитника 13 забитых мячей и 6 ассистов в 31 поединке Бундеслиги.



Рыночная стоимость Гнабри составляет 70 млн евро (Transfermarkt.de).