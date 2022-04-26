Габриэль Жезус открыт к летнему переходу в «Арсенал»

Дата публикации: 26-04-2022

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и перебраться в лондонский «Арсенал».



Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, технический директор «канониров» Эду Гаспар уже несколько месяцев обсуждает с агентами 25-летнего бразильца потенциальный переезд на «Эмирейтс».



И несмотря на то, что «Арсенал» пока что непосредственно не контактировал с «Манчестер Сити», утверждается, что Жезус открыт к перспективе присоединиться к команде Микеля Артеты, особенно на фоне предполагаемого трансфера Эрлинга Холанда в ряды «горожан».



После матча против «Уотфорда», в котором Жезус оформил покер, бразилец не утверждал, что точно останется в «Сити» после этого сезона.



«Сейчас не время думать об этом. Вы ожидаете, что я скажу, что останусь, но я говорю правду. Я хочу получать удовольствие от игры, и стараюсь оставаться сосредоточенным на своей команде», - цитирует слова Жезуса журналист Фабрицио Романо.



В текущем сезоне Габриэль Жезус провел за «Ман Сити» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.