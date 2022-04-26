Защитник «Барселоны» выбыл до конца сезона из-за травмы сухожилия

Дата публикации: 26-04-2022

Ресурс «Goal» рассказал о состоянии Серджино Деста, который получил травму в воскресном матче «Барселоны» с «Райо Вальекано», отыграв в этой встрече лишь один тайм.



Источник сообщил, что фулбек не поможет каталонцам до конца сезона из-за повреждения подколенного сухожилия. Утром 25-го апреля Дест прошел специальные тесты, подтвердившие наличие травмы правого бедра. Подобное повреждение может отрицательно сказаться на его прогрессе.



В текущем сезоне Дест выходил на поле в составе «блаугранас» в 31 встрече, отметившись 3 результативными передачами. Его соглашение с испанским грандом рассчитано до лета 2025 года.



Ценник на 21-летнего футболиста составляет 18 000 000 евро (Transfermarkt.de).