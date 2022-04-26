«МЮ» готов предложить за Френки де Йонга двух футболистов

Дата публикации: 26-04-2022

По данным «Fichajes», Френки де Йонг значится в сфере интересов «Ман Юнайтед». «Манкунианцы» готовы отдать за хавбека «Барселоны» сразу двух своих футболистов. Речь идет о Маркусе Рашфорде и Алексе Теллесе.



Источник отмечает, что центральный полузащитник «сине-гранатовых» может оказаться первой покупкой «Юнайтед» после назначения Эрика тен Хага. Переход де Йонга в этом плане выглядит вполне закономерным, поскольку голландский специалист уже работал с ним, будучи тренером «Аякса».



За «Барселону» де Йонг выступает с 2019 года. В сезоне 21/22 на счету футболиста 43 встречи (4 забитых мяча, 5 голевых передач). Соглашение 24-летнего Френки с каталонцами истекает в 2026 году.



Transfermarkt.de оценивает де Йонга в € 70 миллионов.