Фофана является одной из целей «Челси» на лето

Дата публикации: 26-04-2022

В летнее межсезонье Уэсли Фофана может сменить команду. Журналист Джеймс Робсон утверждает, что трансфер защитника «Лестера» прорабатывает «Челси».



Летом «аристократы» могут лишиться сразу 2 центральных защитников. Кристенсен, по всей видимости, станет игроком «Барселоны», а Рюдигер пополнит состав «Реала». В связи с этим лондонцы ищут варианты усиления оборонительной линии и рассматривают Фофана в качестве одного из потенциальных новичков команды. Переход 21-летнего француза может быть оформлен ближайшим летом.



В ходе предсезонной подготовки Фофана получил травму крестообразных связок и оказался вне игры на несколько месяцев. Игрок лишь недавно восстановился после повреждения, но это не смущает «синих», которые готовы закрыть сделку по его переходу.



Рыночная стоимость Фофана – 40 000 000 евро.