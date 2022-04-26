«Фенербахче» рассматривает вариант с назначением Луческу

Дата публикации: 26-04-2022

«Фенербахче» продолжает работать над поиском нового главного тренера, ведя переговоры с Жорже Жезушем. Об этом сообщает портал «Sözcü».



По сведениям источника, руководство турецкого клуба готово платить 67-летнему португальца и его тренерскому штабу 7 миллионов евро на всех. Ответ от специалиста пока не пришел, но он намерен продолжить работу в Европе.



Также отмечается, что если «желтые канарейки» не смогут договориться с Жезушем, они попытаются подписать контракт с Мирчей Луческу, который возглавляет киевское «Динамо». В стамбульском клубе хотят воспользоваться неопределенностью будущего украинского футбола, пока на Украине продолжается война.



После 34 туров «Фенербахче» набрал 65 очков и занимает 2 место в турецкой Суперлиге, отставая от «Трабзонспора» на 9 баллов. Позади идет «Коньяспор», на счету которого 64 очка.