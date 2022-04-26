Конте не контактировал с «ПСЖ»

Дата публикации: 26-04-2022

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не контактировал с «Пари Сен-Жермен». Такая информация появилась на страницах авторитетного издания «The Telegraph».



Несмотря на информацию в прессе о том, что итальянец уведомил руководство о своем желании трудоустроиться в Париже, источник утверждает, что Конте полностью сосредоточен на «Тоттенхэме».



«ПСЖ» в минувшие выходные сыграл вничью с «Лансом» и оформил чемпионский титул.



Ранее сообщалось, что летом боссы «красно-синих» могут уволить нынешнего наставника команды Маурицио Почеттино из-за неудачного выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Напомним, двухматчевое противостояние между «Пари Сен-Жермен» и «Реалом» в рамках 1/8 финала элитного еврокубка завершилось со счетом 3:2 в пользу испанского гранда.