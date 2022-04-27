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Кьеллини распрощается со сборной Италии 1 июня

Дата публикации: 27-04-2022

Ветеран официально решил покинуть национальную сборную.

В Лондоне, на Уэмбли, во время матча между Италией и Аргентиной Джорджо Кьеллини простится со «скуадрой адзуррой». Об этом информирует «Sky Sports».

Решение 37-летний защитник принял после неудачи в отборе на ЧМ-2022, но точная дата прощания стала известна позже.

Таким образом, 1 июня поединок на Уэмбли в рамках «Финалиссима-2022», в котором сойдутся чемпион Европы Италия и чемпион Южной Америки Аргентина, станет для Джорджо последним в футболке национальной команды.

Кьеллини дебютировал за сборную Италии 17 ноября 2004 года. С тех пор он провел 116 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативных паса.

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