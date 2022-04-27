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Официально: «Барселона» продлила контракт с Араухо

Дата публикации: 27-04-2022

В пресс-службе «Барселоны» подтвердили информацию о пролонгации сотрудничества с Рональдом Араухо.

Уругвайский футболист подписал с «сине-гранатовыми» соглашение со сроком действия до июня 2026 года. Прежний контракт защитника истекал летом 2023 года. По новому договору сумма отступных за Араухо составила 1 млрд евро.

Аналогичную клаусулу каталонцы прописали в соглашениях с Педри и Ансу Фати.

Официальная церемония заключения нового договора состоится на стадионе «Камп Ноу» 29-го апреля.

Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. За первую команду он выступает с осени 2020-го. В сезоне 21/22 на счету 23-летнего центрбека 39 игр за «сине-гранатовых» (4 забитых мяча).

Стоимость уругвайца – 40 млн евро («Transfermarkt»).

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