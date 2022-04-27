Суарес согласовал условия перехода в клуб МЛС

Дата публикации: 27-04-2022

По данным ресурса «Diariouf», Луис Суарес, выступающий за «Атлетико», договорился об условиях контракта с клубом «Интер Майами».



Подробности перехода раскрыл источник, близкий к агенту уругвайца. Известно, что соглашение Суареса с «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм будет рассчитано на 2 года.



Однако сейчас форвард сконцентрирован на том, чтобы помочь «матрасникам» пробиться в зону ЛЧ, потому подписывать контракт с американской командой он не будет до окончания текущей кампании.



В сезоне 2021/2022 уругваец провел за «Атлетико» 41 встречу, отличившись 13 раз и отдав 3 результативных паса. Действующее соглашение 35-летнего нападающего с мадридцами истекает ближайшим летом.



Рыночная стоимость Суареса равняется 10 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).