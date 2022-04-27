«Ливерпуль» может подписать хавбека «Монако», которым интересуется «Реал»

Дата публикации: 27-04-2022

Санти Ауна в своем Twitter-аккаунте рассказал об интересе «Ливерпуля» к Орельену Тчуамени. Трансфер опорного полузащитника «Монако» также рассматривает «Реал».



Журналист отметил, что «мерсисайдцы» уже вступили в переговоры по переходу француза.



Тчуамени обучался футболу в академии «Бордо». Состав «монегасков» хавбек пополнил в 2020 году. За его трансфер «Монако» заплатил 18 млн евро.



Действующее соглашение Тчуамени с «монегасками» рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 22-летнего хавбека 3 забитых мяча и 2 голевые передачи в 47 поединках.



Transfermarkt.de оценивает Орельена в 40 000 000 евро.



Также на счету Тчуамени 8 встреч за французскую сборную (1 забитый мяч).