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«Ливерпуль» может подписать хавбека «Монако», которым интересуется «Реал»

Дата публикации: 27-04-2022

Санти Ауна в своем Twitter-аккаунте рассказал об интересе «Ливерпуля» к Орельену Тчуамени. Трансфер опорного полузащитника «Монако» также рассматривает «Реал».

Журналист отметил, что «мерсисайдцы» уже вступили в переговоры по переходу француза.

Тчуамени обучался футболу в академии «Бордо». Состав «монегасков» хавбек пополнил в 2020 году. За его трансфер «Монако» заплатил 18 млн евро.

Действующее соглашение Тчуамени с «монегасками» рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 22-летнего хавбека 3 забитых мяча и 2 голевые передачи в 47 поединках.

Transfermarkt.de оценивает Орельена в 40 000 000 евро.

Также на счету Тчуамени 8 встреч за французскую сборную (1 забитый мяч).

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