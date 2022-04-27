«Севилья» нацелилась на Дракслера

Дата публикации: 27-04-2022

«L'Equipe» пишет, что «Севилья» проявляет интерес к Юлиану Дракслеру. Среди претендентов на 28-летнего вингера также значатся клубы Бундеслиги.



Дракслер прошел футбольную школу «Шальке». До 2017 года он выступал за «Вольфсбург», после чего перебрался в «ПСЖ». За его трансфер парижане заплатили 36 млн евро.



Срок действия контракта немца ограничен июнем 2024 года. В сезоне 2021/2022 полузащитник выходил на поле в 24 поединках, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Рыночная стоимость хавбека составляет 20 миллионов евро (согласно «Transfermarkt»).



В немецкую сборную Дракслер вызывается с 2012 года. Вместе с национальной командой он завоевал золото ЧМ-2014, проходившего в Бразилии.