«МЮ» готовит официальное предложение по лидеру «Лацио»

Дата публикации: 27-04-2022

«Ман Юнайтед» нацелился на хавбека «Лацио». Англичане готовят предложение по Сергею Милинковичу-Савичу. Информацией в своем «Twitter» поделился Николо Скира.



Инсайдер подчеркнул, что представители английского топ-клуба наблюдали за игрой серба в последних встречах. По их мнению, хавбек готов выступать за «красных дьяволов».



Агентом Милинковича-Савича является Матея Кежман, который в настоящее время находится в Италии. Он намерен уточнить у руководства «Лацио» цену, которую руководство «бьянкочелести» установит на 27-летнего футболиста.



Интерес к сербу также проявляют «ПСЖ» и «Ювентус».



В текущем сезоне в активе серба 43 встречи за «Лацио» (9 забитых мячей, 12 ассистов).



Рыночная стоимость Милинковича-Савича равняется 70 000 000 евро.