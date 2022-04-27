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«МЮ» готовит официальное предложение по лидеру «Лацио»

Дата публикации: 27-04-2022

«Ман Юнайтед» нацелился на хавбека «Лацио». Англичане готовят предложение по Сергею Милинковичу-Савичу. Информацией в своем «Twitter» поделился Николо Скира.

Инсайдер подчеркнул, что представители английского топ-клуба наблюдали за игрой серба в последних встречах. По их мнению, хавбек готов выступать за «красных дьяволов».

Агентом Милинковича-Савича является Матея Кежман, который в настоящее время находится в Италии. Он намерен уточнить у руководства «Лацио» цену, которую руководство «бьянкочелести» установит на 27-летнего футболиста.

Интерес к сербу также проявляют «ПСЖ» и «Ювентус».

В текущем сезоне в активе серба 43 встречи за «Лацио» (9 забитых мячей, 12 ассистов).

Рыночная стоимость Милинковича-Савича равняется 70 000 000 евро.

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