«Интер» предпримет попытку подписать игрока «Барселоны» Пьянича

Дата публикации: 27-04-2022

По данным «Mundo Deportivo», «Интер» заинтересован в сотрудничестве с Миралемом Пьяничем.



Текущий сезон босниец проводит в составе «Бешикташа», но правами на него владеет «Барселона». Ближайшим летом по завершению аренды хавбек вернется в стан «сине-гранатовых». Соглашение 32-летнего футболиста с каталонцами рассчитано до июня 2024 года. Однако Хави, возглавляющий «Барселону», не видит Пьянича в своей команде. В связи с этим «блаугранас» намерены продать хавбека.



Новым клубом боснийца может стать «Интер». Джузеппе Маротта, занимающий пост гендиректора миланцев, высоко оценивает игровые качества полузащитника, с которым он ранее работал в «Ювентусе». «Нерадзурри» рассматривают Пьянича в качестве замены Артуро Видаля.