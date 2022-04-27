«Астон Вилла» продлила контракт с Рэмси

Дата публикации: 27-04-2022

«Львы» оформили новое соглашение с перспективным полузащитником Джейкобом Рэмси, о чем сообщается на официальном сайте английского клуба.



Соглашение с 20-летним футболистом было подписано до лета 2027 года, то есть на ближайшие пять лет.



Рэмси – воспитанник академии «Астон Виллы». В текущем сезоне на счету хавбека 31 поединок. В них он отличился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.



Напомним, ранее стало известно, что руководство «бордово-голубых» работает над выкупом Фелипе Коутиньо у «Барселоны», который защищает цвета команды из Бирмингема на правах арендного соглашения.