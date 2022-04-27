Де Дзерби может возглавить «Наполи»

Дата публикации: 27-04-2022

Итальянский специалист может близок к возвращению на родину.



Аурелио Де Лаурентис (президент «Наполи») недоволен делами команды в концовке сезона Серии А.



После серии неудачных игр руководители «партенопейцев» рассматривают вариант с увольнением Лучано Спаллетти. На замену экс-тренеру «Зенита» есть два кандидата.



Так, издание «Football Italia» со ссылкой на «La Repubblica» сообщает, что клуб уже ведет переговоры с главным тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби и Винченцо Италиано, возглавляющим «Фиорентину». Один из них может принять команду этим летом.



Напомним, что после 34 сыгранных матчей «Наполи» занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.