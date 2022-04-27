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«Бавария» интересуется форвардом «Аякса» Аллером

Дата публикации: 27-04-2022

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер может продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиге. Источник информации – «Bild».

Сообщается, что в услугах футболиста заинтересована «Бавария», которая уже связалась с агентами 27-летнего ивуарийца. Руководство мюнхенцев рассматривает Аллера как потенциальную замену Роберту Левандовскому.

Потенциальный трансфер оценивается в 40 млн евро, а зарплата игрока в случае перехода может составить около 9 миллионов евро в год.

В январе 2021-го Аллер был выкуплен у «Вест Хэма» за € 22,5 млн. В текущем сезоне он наиграл 39 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 33 гола и отдал 9 ассистов.

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