«Бавария» интересуется форвардом «Аякса» Аллером

Дата публикации: 27-04-2022

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер может продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиге. Источник информации – «Bild».



Сообщается, что в услугах футболиста заинтересована «Бавария», которая уже связалась с агентами 27-летнего ивуарийца. Руководство мюнхенцев рассматривает Аллера как потенциальную замену Роберту Левандовскому.



Потенциальный трансфер оценивается в 40 млн евро, а зарплата игрока в случае перехода может составить около 9 миллионов евро в год.



В январе 2021-го Аллер был выкуплен у «Вест Хэма» за € 22,5 млн. В текущем сезоне он наиграл 39 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 33 гола и отдал 9 ассистов.