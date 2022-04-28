«Рома» в ближайшие дни обсудит продление контракта с Мхитаряном

Дата публикации: 28-04-2022

По данным «CalcioMercato», «Рома» хочет продлить соглашение с Генрихом Мхитаряном. Переговоры между сторонами могут начаться в ближайшие дни.



Источник уточняет, что римляне не хотят отпускать хавбека в статусе свободного агента. Текущий контракт с Мхитаряном действует до завершения сезона 2021/2022.



Ранее сообщалось, что стороны договорились о продлении соглашения на 1 год. Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому», рассчитывает на 33-летнего футболиста. Для португальца Мхитарян является одним из системообразующих игроков.



В сезоне 2021/2022 Генрих провел за римскую команду 42 матча, отметившись 5 забитыми мячами и 9 результативными передачами.



Transfermarkt.de оценивает армянина в 10 млн евро.