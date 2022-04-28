Главный тренер ПСВ Шмидт со следующего сезона возглавит «Бенфику»

Дата публикации: 28-04-2022

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что тренерская карьера Роджера Шмидта продолжится в «Бенфике». В настоящий момент 55-летний специалист работает с ПСВ.



Журналист отметил, что Шмидт подпишет с португальской командой соглашение сроком на 2 года.



Карьеру тренера немец начал в 2005 году в клубе «Дельбрюк». В разное время Шмидт руководил «Падерборном», «Зальцбургом», «Байером» и «Бэйцзин Гоань» (Китай).



Специалист возглавил ПСВ в 2020 году. С клубом из Эйндховена он выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов. Примечательно, что в финале Кубка страны сезона 21/22 ПСВ оказался сильнее «Аякса».



У руля голландской команды Шмидта заменит Руд ван Нистелрой.