«Барселона» может бесплатно подписать капитана «Милана»

Дата публикации: 28-04-2022

«Барселона» заинтересована в услугах Алессио Романьоли. Каталонцы уже начали переговоры с капитаном «Милана». Информацией поделился ресурс «AS».



От лица «сине-гранатовых» в переговорах участвует Матеу Алемани (директор клуба). «Барселона» надеется подписать Романьоли в статусе свободного агента, поскольку трудовые отношения защитника с «Миланом» рассчитаны до конца сезона.



Руководство «Барсы» уверено, что в паре с Рональдом Араухо итальянец способен создать отличную связку в обороне.



За «Милан» Романьоли выступает с 2015 года. В сезоне 2021/2022 на счету 27-летнего защитника 25 встреч за «россонери» (1 гол, 1 результативный пас).



Рыночная стоимость итальянца равняется 20 000 000 евро («Transfermarkt»).