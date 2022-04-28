УЕФА может изменить формат розыгрыша Лиги чемпионов

Дата публикации: 28-04-2022

Главный клубный евротурнир может претерпеть изменения. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рассматривает возможность изменения формата розыгрыша Лиги чемпионов.



Организация планирует отказаться от двухматчего противостояния в полуфинале турнира, а вместо этого проводить «финал четырех», пишет «The Times».



Ожидается, что «финал четырех» будет адаптирован как мини-турнир и будет проводиться в одном городе в течение недели. За счет этого УЕФА планирует несколько разгрузить календарь клубов и повысить накал страстей на поле.



Инициатором данного нововведения называется ECA (Ассоциация европейских клубов).