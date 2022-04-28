Марез может перейти в «Милан» за 40 млн евро

Дата публикации: 28-04-2022

Рияд Марез может стать игроком «Милана». Итальянцы рассматривают вариант с приобретением хавбека «горожан». Сумма компенсации за алжирца может составить 40 млн евро.



«Россонери» ищут игрока на правый фланг полузащиты. Источник отмечает, что приоритетом для клуба был Берарди, выступающий за «Сассуоло». Боссов команды отпугнула сумма трансфера. В «Милане» решили, что 30 млн евро являются чрезмерно большой платой за футболиста «Сассуоло».



Теперь итальянцы прорабатывают трансфер Мареза, но руководство клуба смущает его зарплата, составляющая порядка 6 млн евро за сезон.



Соглашение хавбека с «Ман Сити» истекает в июне 2023 года. В сезоне 21/22 в активе Мареза 43 игры за «горожан» (23 гола, 9 ассистов).



Источник – «La Gazzetta dello Sport».