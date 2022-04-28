«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Дзаньоло

Дата публикации: 28-04-2022

«Daily Express» сообщает об интересе «МЮ» к хавбеку «Ромы». По информации источника, в переходе Николо Дзаньоло заинтересован Эрик тен Хаг, который возглавит «манкунианцев» ближайшим летом.



Римляне не планируют отпускать 22-летнего игрока и готовы пролонгировать с ним сотрудничество. Однако сам Дзаньоло, учитывая большой спрос на него со стороны других команд, может отложить принятие решения по продлению договора.



Дзаньоло находится в составе «Ромы» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 7 забитых мячей и 8 голевых передач в 36 встречах за римскую команду.



Рыночный ценник на полузащитника составляет 33 млн евро (Transfermarkt.de). Контракт итальянца с «Ромой» истекает в июне 2024 года.