«Лилль» определился с ценником на Дэвида
Дата публикации: 28-04-2022
«Лилль» готов к продаже ряда футболистов, среди которых главная звезда «догов» – Джонатан Дэвид.
Центрфорвард сборной Канады хорошо зарекомендовал себя с 2018 года, когда присоединился к «Лиллю», готов пойти на повышение. Об этом утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По словам источника, французский клуб надеется выручить за своего подопечного около 50 млн евро.
Ранее интерес к 22-летнему канадскому исполнителю проявлял миланский «Интернационале».
В текущем сезоне Дэвид провел 44 матча в футболке «Лилля», забив 17 мячей.
За национальную сборную нападающий сыграл в 30 встречах (20 голов, 12 результативных пасов).