«Лилль» определился с ценником на Дэвида

Дата публикации: 28-04-2022

«Лилль» готов к продаже ряда футболистов, среди которых главная звезда «догов» – Джонатан Дэвид.



Центрфорвард сборной Канады хорошо зарекомендовал себя с 2018 года, когда присоединился к «Лиллю», готов пойти на повышение. Об этом утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



По словам источника, французский клуб надеется выручить за своего подопечного около 50 млн евро.



Ранее интерес к 22-летнему канадскому исполнителю проявлял миланский «Интернационале».



В текущем сезоне Дэвид провел 44 матча в футболке «Лилля», забив 17 мячей.



За национальную сборную нападающий сыграл в 30 встречах (20 голов, 12 результативных пасов).