Свернуть список

ЦСКА не собирается предлагать Ахметову новый контракт

Дата публикации: 28-04-2022

Ресурс «Sport24» пишет, что ЦСКА может расстаться с Ильзатом Ахметовым по завершении сезона 2021/2022. Москвичи не намерены продлевать трудовые отношения с 24-летним полузащитником.

Срок действия контракта футболиста с «армейцами» ограничен июнем 2022 года. Если стороны не договорятся о продлении сотрудничества, то летом Ахметов станет свободным агентом.

Ранее ряд источников сообщали об интересе к хавбеку со стороны «Краснодара».

Ахметов обучался футболу в структуре «Рубина». Состав ЦСКА он пополнил в 2018 году. В текущем сезоне в активе Ильзата 21 поединок за «красно-синих», в которых он отличился 2 раза и отдал 3 голевые передачи.

Ориентировочная стоимость игрока – 4,5 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close