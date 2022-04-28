ЦСКА не собирается предлагать Ахметову новый контракт

Дата публикации: 28-04-2022

Ресурс «Sport24» пишет, что ЦСКА может расстаться с Ильзатом Ахметовым по завершении сезона 2021/2022. Москвичи не намерены продлевать трудовые отношения с 24-летним полузащитником.



Срок действия контракта футболиста с «армейцами» ограничен июнем 2022 года. Если стороны не договорятся о продлении сотрудничества, то летом Ахметов станет свободным агентом.



Ранее ряд источников сообщали об интересе к хавбеку со стороны «Краснодара».



Ахметов обучался футболу в структуре «Рубина». Состав ЦСКА он пополнил в 2018 году. В текущем сезоне в активе Ильзата 21 поединок за «красно-синих», в которых он отличился 2 раза и отдал 3 голевые передачи.



Ориентировочная стоимость игрока – 4,5 млн евро (по версии Transfermarkt.de).