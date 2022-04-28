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«Вулверхэмптон» готов к тому, что Невеш покинет клуб

Дата публикации: 28-04-2022

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, скорее всего, сменит клубную прописку летом.

Руководство «волков» готово к уходу футболиста и уже ищет ему замену, о чем сообщает «The Manchester Evening News».

Отмечается, что предметный интерес к 25-летнему португальцу сохраняют лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Невеш провел 31 матч за «волков» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи. Его трудовой договор с клубом в силе до 30.06.2024.

Также стоит отметить, что с 2015 года хавбек выступает за сборную Португалии. В футболке национальной команды он выходил на поле 26 раз.

Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает опорника в 40 000 000 евро.

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