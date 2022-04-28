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Погба предупредил одноклубников о скором уходе из «МЮ»

Дата публикации: 28-04-2022

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба покинет клуб летом.

По данным «Mirror», француз уже сообщил всем футболистам «красных дьяволов», что в конце сезона покинет «Олд Траффорд». Кроме того, Поль вышел из группы команды в «WhatsApp», где игроки держат связь друг с другом.

Напомним, что контракт Погба с «Манчестером Юнайтед» актуален до лета 2022 года.

Последний матч хавбек провел против «Ливерпуля» в АПЛ 19 апреля, в котором получил травму берцовой кости. Его возвращение встрой ожидается не ранее 20 мая. Таким образом можно с уверенностью сказать, что Поль больше не сыграет за «МЮ».

Всего в этом сезоне на счету Погба 1 гол и 9 ассистов, которые он оформил в 20 встречах чемпионата Англии.

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