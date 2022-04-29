Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года

Дата публикации: 29-04-2022

«Ливерпуль» подписал с Юргеном Клоппом новый контракт, срок действия которого истекает в 2026 году. По прежнему соглашению трудовые отношения с немецким специалистом были рассчитаны до июня 2024 года. О сделке «мерсисайдцы» уже объявили на своем сайте.



Клопп стал наставником «Ливерпуля» в 2015 году. Вместе с «красными» специалист выиграл ЛЧ, клубный ЧМ, Суперкубок УЕФА, Кубок футбольной лиги и АПЛ.



В сезоне 21/22 команда Клоппа после 33 проведенных игр находится на второй строчке в английском чемпионате. От первого места «Ливерпуль» отстает всего на 1 очко. Также «мерсисайдцы» продолжают вести борьбу за главный трофей Лиги чемпионов 21/22.