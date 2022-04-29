Левандовски хочет сменить клуб, чтобы получить «Золотой мяч»

Дата публикации: 29-04-2022

Лидер «Баварии» Роберт Левандовски по-прежнему намерен покинуть команду в ближайшее летнее трансферное окно.



Как сообщает издание Sport.es, польский футболист настаивает на своем решении, полагая, что в «Баварии» ему не покорится «Золотой мяч», несмотря на личные показатели. По его мнению, мюнхенцы медийно уступают конкурентам, т.е. у клуба нет ощутимого влияния в футбольном сообществе.



Источник утверждает, что Роберт не поедет в Англию. Он также не станет рассматривать предложение «ПСЖ». Приоритет для него – Испания. Там его интересуют «Реал» и «Барселона». Однако вариант с мадридцами отпадает, ведь за клуб выступает Бензема. Кроме того, летом обойму «сливочных» может пополнить Мбаппе.



Напомним, что Левандовски за 43 игры текущего сезона отличился 48 голами и отдал 6 голевых передач.