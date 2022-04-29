«Локомотив» усилился черногорским нападающим

Дата публикации: 29-04-2022

Состав «Локомотива» пополнил форвард сербского «Чукарички» Марко Раконьяц.



На официальном сайте «красно-зеленых», что 22-летний футболист поставил подпись под 4-летним контрактом. Официально игроком московской команды Марко станет 1 июля. За «Локо» он будет выступать под №77.



По данным СМИ, сумма сделки – 2,5 млн евро.



За «Чукарички» Раконьяц выступает с 2017 года. В текущей кампании на счету черногорца 11 забитых мячей и 3 результативных паса в 28 поединках.



Рыночная стоимость нападающего составляет 0,5 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).



Напомним, в 25 встречах чемпионата России «железнодорожники» набрали 41 очко (5 место).