Свернуть список

«Локомотив» усилился черногорским нападающим

Дата публикации: 29-04-2022

Состав «Локомотива» пополнил форвард сербского «Чукарички» Марко Раконьяц.

На официальном сайте «красно-зеленых», что 22-летний футболист поставил подпись под 4-летним контрактом. Официально игроком московской команды Марко станет 1 июля. За «Локо» он будет выступать под №77.

По данным СМИ, сумма сделки – 2,5 млн евро.

За «Чукарички» Раконьяц выступает с 2017 года. В текущей кампании на счету черногорца 11 забитых мячей и 3 результативных паса в 28 поединках.

Рыночная стоимость нападающего составляет 0,5 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

Напомним, в 25 встречах чемпионата России «железнодорожники» набрали 41 очко (5 место).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close