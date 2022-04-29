«Ювентус» и «Атлетико» могут обменяться футболистами

Дата публикации: 29-04-2022

«Mundo Deportivo» пишет о возможном обмене игроками между «Атлетико» и «Ювентусом».



За туринцев в настоящее время выступает Альваро Мората, правами на которого владеют «матрасники». Источник отмечает, что итальянцы планируют сохранить форварда в составе. Однако платить за трансфер 35 млн евро, указанные в арендном соглашении, «Ювентус» не намерен. «Бьянконери» хотят обменять Морату на Уэстона Маккенни.



Диего Симеоне, возглавляющему «Атлетико», импонируют игровые качества американца, и он хотел бы заполучить 23-летнего футболиста в свое распоряжение. Сам Маккенни до конца сезона на поле точно не появится. Полузащитник получил перелом плюсневой кости во встрече 1/8 финала ЛЧ против «Вильярреала».