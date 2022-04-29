Стал известен первый трансфер дортмундской «Боруссии» в летнее ТО

Дата публикации: 29-04-2022

По информации «Bild», в летнее межсезонье Нико Шлоттербек перейдет из «Фрайбурга» в «Боруссию» (Дортмунд). Сумма трансфера составит порядка 20 млн евро. В новой команде 22-летний защитник будет ежегодно получать 6 млн евро.



Другим претендентом на Шлоттербека была «Бавария». Мюнхенцы вели переговоры с игроком «Фрайбурга», пытаясь убедить его подписать с ними контракт. Однако центрбек, несмотря на более выгодное финансовое предложение со стороны «Баварии», предпочел перейти в «Боруссию».



Дебют Шлоттербека на взрослом уровне состоялся в 2019 году в составе «Фрайбурга». В сезоне 21/22 в активе футболиста 29 игр в Бундеслиге (4 гола). Его контракт с «Фрайбургом» истекает летом 2023 года.



Transfermarkt.de оценивает Шлоттербека в 28 000 000 евро.