Руни может возглавить один из клубов премьер-лиги

Дата публикации: 29-04-2022

Уэйн Руни, тренирующий «Дерби Каунти», может стать наставником клуба АПЛ. Издание «The Sun» утверждает, что в его услугах заинтересован «Бернли». Боссы клуба хотят видеть экс-форварда «Ман Юнайтед» новым тренером команды. Они уверены, что ему удастся нормализовать ситуацию в «Бернли».



Свою тренерскую карьеру Руни начал в «Дерби Каунти». В сезоне 21/22 его команда досрочно вылетела из Чемпионшипа по причинам неспортивного характера. С клуба из-за несоблюдения финансового регламента сняли 21 очко.



«Бернли» текущий сезон проводит в Премьер-лиге и находится в нижней части турнирной таблицы. После 33 проведенных игр в активе «бордовых» 31 очко. На строчку ниже располагается «Эвертон». От «ирисок», находящихся в зоне вылета, «Бернли» отделяет всего 2 балла.