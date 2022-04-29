Защитник «ПСЖ» попал в сферу интересов «Челси»

Дата публикации: 29-04-2022

Ресурс «Goal» пишет, что «Челси» может пополниться защитником «Пари Сен-Жермен». Речь идет о Преснеле Кимпембе.



В летнее межсезонье «аристократы» могут понести серьезные потери в обороне. По всей видимости, клуб покинут Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. В связи с этим лондонцам будет необходимо усиление в центр защиты.



Томас Тухель, будучи тренером парижан, работал с Кимпембе, потому он хорошо знаком с игровыми возможностями француза.



В системе «ПСЖ» защитник находится с 2005 года. Его контракт с парижской командой истекает в июне 2024 года. В сезоне 2021/2022 на счету Кимпембе 38 встреч (2 забитых мяча, 1 ассист).



Рыночная стоимость 26-летнего футболиста равняется 40 млн евро (Transfermarkt.de).