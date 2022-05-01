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«Реал» может подписать форварда из середняка Примеры, если не удастся купить Холанда

Дата публикации: 01-05-2022

По информации «AS», «Реал» может пополниться форвардом «Эспаньола».

«Сливочные» рассматривают Рауля де Томаса в качестве одного из вариантов усиления нападения. Мадридцы попытаются выкупить контракт 27-летнего игрока, если им не удастся подписать Эрлинга Холанда.

Также на случай провала переговоров по переходу норвежца «Реал» прорабатывает вариант с возвращением Борхи Майораля, который арендован «Хетафе».

Де Томас воспитывался в структуре «Реала». Состав «Эспаньола» он пополнил в январе 2020 года. В текущем сезоне в активе форварда 15 забитых мячей и 3 ассиста в 32 играх. Его контракт с «бело-синими» истекает в июне 2026 года.

Ценник на де Томаса составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).

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