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Манчини может стать главным тренером «Тоттенхэма»

Дата публикации: 01-05-2022

«Daily Mail» пишет, что Роберто Манчини, в настоящий момент работающий с итальянской сборной, может вернуться в АПЛ.

Источник отмечает, что специалист находится в шорт-листе «Тоттенхэма», который ищет нового тренера на случай ухода Антонио Конте. Среди других кандидатов значится Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон».

Ранее СМИ сообщали об интересе к наставнику «шпор» со стороны «ПСЖ». Конте уже огласил парижанам три основных требования, при выполнении которых он готов возглавить клуб, а также озвучил свои финансовые запросы.

Ранее Манчини уже работал в английской Премьер-лиге. В 2009-2013 годах он тренировал «Манчестер Сити». Соглашение 57-летнего специалиста с национальной сборной Италии действует до лета 2026 года.

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