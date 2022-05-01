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«Манчестер Сити» может продать Мареза

Дата публикации: 01-05-2022

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что «Ман Сити» согласен продать Рияда Мареза. Основным претендентом на 31-летнего вингера является «Милан».

Марез обучался футболу в академии «Сарселя». В 2014 году он перешел в «Лестер Сити», а спустя 2 года выиграл вместе с ним АПЛ. В 2018 году права на алжирца выкупил «Манчестер Сити». Его трансфер обошелся «горожанам» в 67,8 млн евро.

В сезоне 2021/2022 на счету игрока 43 встречи во всех турнирах, в которых он забил 23 мяча и отдал 9 результативных паса. Контракт Мареза с командой Пепа Гвардиолы истекает в июне 2023 года. Ценник на него равняется 40 000 000 евро (по версии портала «Transfermarkt»).

В сборную Алжира Рияд вызывается с 2014 года. Вместе с национальной командой он в 2019 году стал обладателем Кубка африканских наций.

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