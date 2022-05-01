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«ПСЖ» сделал щедрое предложение Дембеле

Дата публикации: 01-05-2022

«Пари Сен-Жермен» предпринял очередную попытку заполучить Усмана Дембеле, выступающего за «Барселону». Информацию разместило издание «L'Equipe».

Источник сообщил, что парижане подготовили для футболиста солидный контракт, по которому его годовая зарплата составит 17 млн евро. Также Дембеле сможет рассчитывать на хороший подписной бонус. Ответить на предложение французского гранда он обещал в течение 3 недель.

За «Барселону» Дембеле выступает с августа 2017 года. Ближайшим летом соглашение хавбека с «сине-гранатовыми» завершается, потому «ПСЖ» сможет подписать его бесплатно.

В сезоне 21/22 в активе Мусса 28 встреч за каталонцев (2 забитых мяча, 11 ассистов). Transfermarkt.de оценивает 24-летнего игрока в 30 млн евро.

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